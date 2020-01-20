CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi
Haberler » Politika » CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi - Haberler

CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi

CHP Erdemli İlçe Teşkilatı 37. Olağan Kongresini Erdemli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

20.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:03
CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi

CHP İlçe Teşkilatı 37. Olağan Kongresini Erdemli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.


Seçime gidilen olağan kongrede Mustafa Kılbaş CHP Erdemli İlçe Başkanlığına seçildi.


Divan başkanlığını CHP Milletvekili Alpay Antmen'in yaptığı kongreyi milletvekillerinden Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'da izledi.


Seçimde 230 delegeden 228'i sandığa gitti. Başkanlık için yarışan 4 adaydan, 86 oy alan Mustafa Kılbaş ilçe başkanlığına seçildi. Başkan adaylarından mevcut başkan Ali Yardımcı 69, Musa Duran 65, Hidayet Özalp ise 6 oy aldı. 2 oy geçersiz sayılırken, 2 delegede oy kullanmadı.


İlçe başkanlığına seçilen Mustafa Kılbaş partililere hitaben yaptığı konuşmada, herkese teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri