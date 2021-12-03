CHP, engellilerle ilgili politika önerilerini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, partisinin engelli bireyler için hazırladığı politika önerilerini açıkladı.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin taleplerine hak temelli bir bakışla yaklaştıklarını, bunları muhtaçlık anlayışı üzerinden değerlendirmediklerini ifade etti.

Engelli bireyleri üretken kılarak toplumsal faydaya katkı sunmalarını arzu ettiklerini, engellileri bağımsız bireyler olarak görüp politika önerilerini bu eksende şekillendirdiklerini belirten Taşkın, hazırlanan öneriler kapsamında, çalışma hayatındaki engellerin ortadan kaldırılması için kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracaklarını bildirdi.

Kamuda çalışan engellilerin kendi eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacaklarını bildiren Taşkın, engellilerin emeklilikle ilgili sorunlarını çözeceklerini vurguladı.

Taşkın, "Engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını belirlerken, engellinin hane içinde fert başına düşen gelirini değil, kendi gelir durumunu esas alacağız. Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalı sayısını artıracağız, emeklilik haklarını güvence altına alacağız. Adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği'ni hayata geçireceğiz. Her kamu kuruluşuna başvuruda istenilen farklı sağlık kurulu raporu taleplerini sonlandıracağız. Devletin kendi raporuna güvenmemesinden kaynaklanan sorunların bedellerini engellilere ödetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız"

Politika önerileri içinde engellilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tüm tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasının yer aldığını belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Engellilerin sosyal hayatta var olabilmelerini mümkün kılan otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız. Tıbbi cihaz ve ilaç üretimini stratejik sektör olarak kabul edeceğiz. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşları teşvik edeceğiz. Engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşamlarını kaybettikten sonra çocuklarına kimin bakacağı konusundaki haklı endişelerini net yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılacağız. Otizmli ve down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz."

Taşkın, sosyal hizmet uzmanlarının ve özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim verenlerin niteliklerinin ve mesleki tatminlerinin artırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceklerini bildirdi.

Özel gereksinimli çocukların, örgün eğitim dışında aldıkları rehabilitasyon hizmetini en az 40 saate çıkaracaklarını belirten Taşkın, engellilerin eğitim kuruluşlarına kabullerinde ortaya çıkan sorunları net yasal düzenlemelerle ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Taşkın, işitme ve görme engellilerin, üniversiteler dahil eğitimin her kademesinde rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini, engellilerin üniversiteye giriş sınavlarına istedikleri illerde ve özel cihazlarıyla girebilmelerini sağlayacaklarını bildirerek şunları ifade etti:

"Mevcut yerel iktidarımızda ve yakın gelecekteki genel iktidarımızda erişilebilirlik sorunlarını Evrensel Tasarım İlkeleri çerçevesinde çözeceğiz. Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerini, eğitim kurumlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu haline getireceğiz.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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