CHP, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi

CHP, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

CHP, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini, TRT payının kaldırılmasını, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin faturaya yansıtılmamasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

CHP, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini, TRT payının kaldırılmasını, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin faturaya yansıtılmamasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan teklif, Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapıyor.

Teklife göre, elektrik tüketiminde abonelere uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak. Elektrik enerjisi bedeline yansıtılan TRT payı kaldırılacak. Teknik ve teknik olmayan kayıp ile sayaç okuma bedeli adı altındaki maliyetler, tüketiciye yansıtılmayacak.

Teklifin gerekçesinde, son 7 yılda hanelerde kullanılan elektriğe yüzde 120 oranında zam geldiği, 2014'te ortalama 100 lira ödenen bir faturanın 2021 başında yaklaşık 220 liraya yükseldiği, bunun da aile bütçesine yük getirdiği belirtildi.

"TRT Payı" adı altında hane başına yılda ortalama 42 lira, bandrol bedelleri adı altında da 72 lira ödendiği ifade edilerek, "Bu bedel her elektrik ve cihaz zammında yükselmiştir. Bir kişinin sırf elektrik aboneliği nedeniyle hem işletmesi hem de evinde 42'şer lira bedel ödemesi, durumun çarpıklığını ortaya koymaktadır." denildi.

Gerekçede, elektrik faturasına kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin dahil edildiği, abone sahibinin kullandığı elektriğe ek olarak birçok masrafı, vergi ve fonu da ödemek zorunda olduğu kaydedildi.

Elektrik faturalarındaki bazı vergi ve fonların düşürülmesinin, sosyal devletin gereği olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

CHP'li Cihangir İslam: HDP Millet İttifakı içinde yer almalı
CHP'li Cihangir İslam: HDP Millet İttifakı içinde yer almalı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:19:13. #1.15#

title