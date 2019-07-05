CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Açıklaması

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesinde bakır madeni arama çalışmaları nedeniyle bölgenin heyelan riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Erol, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ilçenin köklü bir tarihe sahip olduğunu, silah sektöründe kullanılan ve dünyada rezervi yalnız ABD ve Türkiye'de olan bir bakır madenine de ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Söz konusu bakır işletmesinin 2000'li yıllarda özelleştirme kapsamında devredildiğini ve bugüne kadar yapılan maden arama çalışmalarından dolayı birçok noktada heyelan riskinin baş gösterdiğini vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

"Yanlış işletme politikalarından kaynaklı olarak ilçe şu an büyük bir risk altındadır. İlçenin merkezinde yürütülen maden arama çalışmalarına karşı bugüne kadar neden önlem alınmadığı sorusunun sorulması gerekiyor. Bilimsel çalışmalara göre Maden ilçesi yapılan bakır arama çalışmaları sonrasında heyelan riski ile karşı karşıyadır. Devlet heyelan riskine karşı ilçenin can damarını oluşturan mahallesindeki 500 evi ve iş yerini tahliye etme kararı almıştır ancak bu tedbir alınırken sorunun kaynağı olan işletme hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çünkü heyelan yalnız söz konusu ev ve iş yerlerini değil, bir ilçenin de geleceğini tehdit etmektedir. Tahliye edilmesi planlanan alan ilçenin hem yerleşim hem de ticaretin merkezini oluşturmaktadır. Bu bölge boşaltıldığında Maden, ilçe statüsünü de birkaç yıl içerisinde kaybedecektir. Buradaki insanlar sonrasında daha da mağdur hale gelecek."

Erol, Maden ilçesinin tümünün afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini savunarak, ilçenin bir bölümünün değil tamamının taşınmasının daha doğru olacağını söyledi.

İlçe halkına bu mağduriyeti yaşatan işletme hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini belirten Erol, oluşan kamu zararının bir kısmının bu şirketten karşılanmasını Meclis çatısı altında talep edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA