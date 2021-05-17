CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş yaptı.

Filistinlilere destek olmak için elinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile İzzet Paşa Camisi'nden Elazığ Öğretmenevi'ne kadar yürüyen Erol, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Erol'a yürüyüşü esnasında bazı partililer ve yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Erol, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yıllardır uyguladığı baskı ve zulme karşı durmak, Filistinlilerin yanında olduklarını Elazığ'dan haykırmak için yürüdüğünü söyledi.

Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk halkı her zaman mazlumların, ezilenlerin yanında olmuştur. Filistin halkının yanında olmak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 84 milyon yurttaşımızın asli görevi ve sorumluluğudur. Bugün Elazığ'dan sizin seçtiğiniz vekil olarak Filistin'e bir mesaj göndermek, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumu belirtmek, bütün Türkiye'ye haykırmak, Müslüman kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu aramak için çıktığımız bu yolda bize verdiğiniz desteğe canıgönülden teşekkür ediyorum. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını sadece kınamakla kalmadan bu yönde adımların da atılması gerekir. Türkiye'nin yurttaşları, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olarak, Mustafa Kemal'in kültüründen, geleneğinden ve Cumhuriyetin değerlerinden gelenler olarak Filistin'deki kardeşlerimize sahip çıkmayı kendimize bir yurttaşlık görevi olarak biliriz."

CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü
CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü
CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü
CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...
Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:49:15. #1.15#

title