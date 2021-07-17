CHP Elazığ Milletvekili Erol: "Burada Elazığ'da gördüğüm tabloyu görüyorum, devlet burada"
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CHP Elazığ Milletvekili Erol: "Burada Elazığ'da gördüğüm tabloyu görüyorum, devlet burada"

CHP Elazığ Milletvekili Erol: 'Burada Elazığ'da gördüğüm tabloyu görüyorum, devlet burada'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6 kişinin öldüğü sel felaketinin ardından Rize Güneysu'ya giderek incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6 kişinin öldüğü sel felaketinin ardından Rize Güneysu'ya giderek incelemelerde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Erol ve beraberindekiler, sel felaketinin yaşandığı Rize'ye gitti. Yaşanan olayın ardından başlayan çalışmaları inceleyen Erol, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Rize'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erol, sel felaketinden sonra etkilenen yerlere gelerek incelemelerde bulunduklarını söyledi. Erol, "Hem teknik olarak neler yapılabilir hem afete müdahale edildikten sonraki süreci değerlendiriyoruz. Ben Elazığ depremini yaşamış birisiyim. Afet yaşandıktan sonraki sürecin toplum üzerinde oluşturduğu psikolojik baskının, korkunun, etkilerinin olduğunu iyi bilen birisiyim. Burada Elazığ'da gördüğüm tabloyu görüyorum. Devlet burada, devlet derken yalnızca hükümeti kastetmiyorum. Parti ayrımı yapmaksızın, bütün siyasi partilerin sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin burada olması önemli. Mesela şu anda birçok DSİ Bölge Müdürlüğünün, Genel Müdürlüğünün makineleri çalışıyor. Burada önemli olan yaşanan felaketten sonra müdahale değil, felaket yaşanmadan müdahale edilebilir olması, can kayıplarının engellenmesi, maddi ve manevi kayıpların engellenmesi ona yönelik teknik çözümlerin bulunması daha önemli. Görünen tablo şu, afet bölgelerini hep görüyoruz, kent kültünün gelişmemiş olması, teknik kadroların yatırımlara müdahale etmemesinden kaynaklı yalnızca görsel bir görüntü için şehir planlandığı zaman ne yazık ki böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ELAZIĞ

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CHP Elazığ Milletvekili Erol: 'Burada Elazığ'da gördüğüm tabloyu görüyorum, devlet burada'
CHP Elazığ Milletvekili Erol: 'Burada Elazığ'da gördüğüm tabloyu görüyorum, devlet burada'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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