CHP: Ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor." dedi.