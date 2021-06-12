CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Diyarbakır'da temaslarda bulundu

CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Diyarbakır'da temaslarda bulundu.

CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Diyarbakır'da temaslarda bulundu.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağbaba, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ne değinerek, "Türkiye'de en az 2 milyonun üzerinde çocuk işçi olduğu görülmekte. Son 8 yılda en az 513 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk yoksulluğu ise vahim boyutlarda. Ailede hiçbir çalışan olmayan çocuk sayısı 3 milyon 276 bin. Avrupa Birliği ülkelerinde çocuk yoksulluk riski yüzde 22 iken, biz de tam yüzde 48. Türkiye'de 3 milyonun üzerinde evde internet, 754 bin evde televizyon yok. Maalesef Türkiye'nin tablosu bu." diye konuştu.

"Türkiye'de 20 milyon kişi sosyal yardımlardan geçimini sağlıyor. 3 milyon 300 bin işçi asgari ücretin altında maaş alıyor. 1 milyon işçi ise asgari üretin yarısından daha az kazanıyor. İşsiz sayımız 10 milyon. Asgari ücret yılbaşından bu yana 443 lira yoksullaştı." diyen Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun yüzde 17 olduğunu belirtti.

Ağbaba, gerçek enflasyonun sokakta yüzde 40'ı aştığını savunarak, şunları kaydetti:

"34,5 milyon kişinin bireysel kredi kartı borcu var. Neredeyse her iki insandan biri kredi kartına borçlu, icralık olmuş. Son bir yılda 2 milyon 300 bin kişi kredi kullanmış. Halkın bankalara borcu 900 milyar. Kredi kartlarına borçlar 153 milyar lira. Türkiye işsizlik açsından dünyanın en kötü 20 ülkesinden biri haline gelmiş. Tarım sektörü borçları yaklaşık 20 milyarlık artış göstermiş. Takibe başlanan icralık 5 milyar lirayı geçmiş. 2020 yılının sonundan itibaren nüfusumuzun yaklaşık yüzde 78'i borçlu. 10 insandan 8'i borçlu hale gelmiş. Listeyi uzatmak mümkün. Örneğin Türkiye'nin haline baktığımızda enflasyonda Gana, Kenya, Kongo gibi Afrika ülkelerinin dahi gerisindeyiz. Gerçekler ile promterda yazılanlar arasında dağlar kadar fark var. Hayaller Kanada, gerçekler Tanzanya."

Türkiye'nin en büyük probleminin uyuşturucu olduğu değerlendirmesinde bulunan Ağbaba, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaptıkları görüşmeleri aktardı.

Ağbaba, "Arkadaşlarımız şahit, Siirt'te babalar yalvarıyor. Sanırım Bitlis'te 'Çocuklarımıza sahip çıkın.' deniliyor. Bingöl'de en büyük problem bu uyuşturucu arkadaşlar. Bu meselenin herkes tarafından dikkatle takip etmesi gerekir." dedi.

Bir gazetecinin, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin sorusu üzerine Ağbaba, "Genel Başkanımız ifade etti, siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız, net. HDP'nin de kapatılmasına karşıyız. " şeklinde konuştu.

Ağbaba'nın da bulunduğu heyet parti otobüsü ile şehir turu attı, vatandaşları selamladı.

Daha sonra Ağbaba ve beraberindeki heyet aynı otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve çiftçilerle bir araya geldi.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin