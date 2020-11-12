CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı

12.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:40

Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye gezisine Mersin'den başladı.

Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye gezisine Mersin'den başladı.

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Özgür Karabat, Orhan Sarıbal, Çetin Osman Budak ve Mehmet Güzelmansur partilerinin Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve bazı partililer tarafından karşılanan heyet, selamlama konuşmalarının ardından basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Yenişehir Kültür Merkezi'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla panel düzenlendi.

"Para ve maliyet politikalarımız öngörülebilir olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, paneldeki konuşmasında son yıllarda Türk ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaşandığını savundu. Öztrak, CHP olarak Türkiye'yi güçlendirecek bir ekonomi politikası oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Para ve parayı düzenleyici kurumlara yönelik planladıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Öztrak, şunları kaydetti:

"Para ve maliyet politikalarımız öngörülebilir olacak. Küresel sermayedeki risk iştahının ekonomik istikrarımızı tehdit etmemesini sağlayacak makro ihtiyati tedbir çerçevesi, ekonomideki tüm unsurlarla birlikte şeffaf bir şekilde oluşturulacak. Türkiye'mizi içine düşürüldüğü buhrandan çıkarmak için önce güvene, ardından yeni kurallara, kurumlara ve platformlara ihtiyaç var."

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına da Naci Ağbal'ın getirildiğini hatırlatan Öztrak, "Sayın Lütfi Elvan ve Naci Ağbal geçmişte bürokraside beraber çalıştığımız son derece değerli insanlar. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Öztrak'ın konuşmasının ardından panel basına kapalı devam etti.

CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı
CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı
CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı
CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

İlgili Haberler

- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı
- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı
Rusya'nın 'Masada istemiyoruz' dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
CHP'den sosyal medya paylaşımına suç duyurusu
CHP'den sosyal medya paylaşımına suç duyurusu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlker Aksum Demet Akalın Burcu Esmersoy Jennifer Lopez
Spor Samatta Fatih Terim Deniz Türüç Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Erkek Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 14:40:30. #1.14#
title