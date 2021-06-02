CHP Ekonomi Masası'ndan Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonuna ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, esnafın ayakta kalmaması halinde Türkiye'nin bekasının tartışılacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, esnafın ayakta kalmaması halinde Türkiye'nin bekasının tartışılacağını söyledi.

Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile eski İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'den oluşan CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan'ı ziyaret etti.

Ağbaba, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye'nin Ağustos 2018'den beri bir krizle karşı karşıya kaldığını, krizden de hukuk ve demokrasinin egemen olmasıyla çıkılabileceğini söyledi.

Milletvekillerinin esnafın yaşadığı sorunun üstesinden gelebilmek için illeri gezerek 17 maddelik esnaf paketi hazırladığını aktaran Ağbaba, bunun için de esnaf ve federasyonların görüşlerini aldıklarını ifade etti.

Ağbaba, OECD verilerine göre, dünyada esnafa en az destek veren ülkenin Türkiye olduğunu ileri sürerek birçok ülkenin milli gelirinin yüzde 10-11'ini aktarırken Türkiye'de bu rakamın yalnızca yüzde 1,9 olduğunu söyledi.

Devletin ayakta durması için vergi ödeyen esnafa mutlaka destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ağbaba, "Bunlara ideolojik bakmadan, bütün esnafın ayakta tutulması gerekiyor. Bazen 'beka' deniyor. Türkiye'nin bekası esnafın ayakta kalmasıdır. Esnafımız ayakta kalmazsa Türkiye'nin de bekası tartışılır." diye konuştu.

Ahmet Aydan da salgın döneminde en çok esnafın mağdur olduğunu söyledi.

Ayakkabı sektörünün son dönemde ihracata yöneldiğini ancak salgın nedeniyle özellikle ayakkabıların tanıtımını sağlayan fuarlar yapamadıklarını, yabancı alıcıların da Türkiye'ye gelmediğini anlatan Aydan, "İnşallah bundan sonra bu sıkıntıları bir nebze atlatıp önümüze bakmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı