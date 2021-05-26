CHP Ekonomi Masası heyeti, Ulus esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki "Ekonomi Masası" heyeti, Ulus esnafını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki "Ekonomi Masası" heyeti, Ulus esnafını ziyaret etti.

Anafartalar Çarşısı'ndaki iş yerlerinin sahipleri, Öztrak başkanlığındaki heyete Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma ve normalleşme döneminde karşılaştıkları sorunları ve taleplerini anlattı.

Esnaf, 1 Haziran itibarıyla dükkanların tam zamanlı açılarak işlerinin salgın öncesine dönmesini beklediklerini belirtti.

Ziyaret esnasında heyetin yanına gelen bir vatandaş, işsiz olduğunu ve herhangi bir gelirinin bulunmadığını belirterek, sorunlarını anlattı.

CHP'liler, bilgilerini aldıkları vatandaşla ilgileneceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak