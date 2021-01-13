CHP Ekonomi Masası heyeti soğan depolarında incelemede bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Polatlı'da soğan depolarında incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda yöneticileriyle bir araya gelen CHP heyeti, daha sonra da ilçedeki soğan depolarına giderek sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Öztrak, burada yaptığı değerlendirmede, iktidarın gıdada fiyatların aşırı yükselmesini ithalatla çözdüğünü savunarak, "Çiftçi ne olursa olsun önemli değil." görüşünü paylaştı.

Ekonomi Masası üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da tarım politikasının çiftçiden değil ithalattan yana olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle 7 Ocak 2020'de soğan ve patatese ihracat kısıtı getirildi. O kısıt ürünlerin depolarda çürümesine neden oldu. O kısıtı kaldırmadılar ardından Hatay'dan başlayarak nisan-mayıs ayında erkenci soğan dönemi girdi ve depolarda kalan soğanlar da çillendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık