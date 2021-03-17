CHP Ekonomi Masası heyeti Şırnak'ta

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Şırnak'a geldi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Şırnak'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında oluşturulan, ekonomi çevrelerinin istek, beklenti ve önerilerini dinlemek, partinin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla kurulan Ekonomi Masası heyeti, Şırnak'a ulaştı. CHP Şırnak İl Başkanlığı'nda, ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan CHP'li Ağbaba, 1 haftalık bölge turuna çıktıklarını, sorunları tespit edip, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini dile getirdi. Ağbaba başkanlığındaki heyet, yapılan açıklamanın ardından Şırnak'tan otobüsle şehir turu attıktan sonra Silopi'ye geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN