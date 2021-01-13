CHP Ekonomi Masası heyeti Polatlı'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye faizi artırmamak için, doların değeri yükselmesin, liranın değeri dolar karşısında düşmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye faizi artırmamak için, doların değeri yükselmesin, liranın değeri dolar karşısında düşmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı." dedi.

Öztrak başkanlığında CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve oda yöneticileriyle bir araya geldi.

Yeni yılın ilk ziyaretini Polatlı'ya yaptıklarını belirten Öztrak, işsizlik ve büyüme performansı başta olmak üzere bazı ekonomi verilerine ilişkin sunum yaptı.

Öztrak, Türkiye'nin bir buhranda olduğunu, "tek adam rejimi"nin hayata geçtiğini, bu nedenle devlet krizinin hızlandığını savundu.

TÜİK'in, "işsizliğin azalmaya başladığı" yönündeki açıklamasını anımsatan Öztrak, "Eğer iş bulma umudunu kaybetmiş biri 3 hafta iş aramıyorsa 'ben işsiz saymam' diyor. Bütün dünya yeni süreçte umudunu kaybedenleri de işsizlerin arasına koyuyor. Böyle baktığımızda Türkiye'de işsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş durumda." dedi.

"128 milyar dolar uçtu gitti"

Bu krizde vatandaşını en çok borçlandıran ve en düşük desteği veren ülkenin Türkiye olduğunu ileri süren Öztrak, "Türkiye 2021 yılına 150 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak ve 360 milyar liralık yakın izlemeye alınmış krediyle girdi. Karşımızda 510 milyar liralık bir ciddi sorun var. Bu paralar nasıl ödenecek? Bu paralar ödenmediği zaman bankalar ne yapacak? Bu önümüzdeki yılın en önemli konularından biri olacak.

Türkiye faizi artırmamak için, doların değeri yükselmesin, liranın değeri dolar karşısında düşmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı. Bu 128 milyar dolardan esnafa, çiftçiye, emekliye, memura giden var mı? Bu 128 milyar dolar öyle uçtu gitti."

Aşıyla ilgili yetkililerin, "Aşı geldi, geliyor. 11 Aralık'ta aşı geldi. 50 milyon doz aşı söyledik. 25 milyon kişi aşı olacak" yönünde sözleri olduğunu hatırlatan Öztrak, "Bugün 3 milyon aşı geldi. Niye geciktik bu kadar? Niye biz bu aşı işini bağlayamadık? Niye biz bu işleri bu kadar kötü yönetiyoruz? Bu ülkenin doktorları bu aşılama ve salgınla mücadele işinde dünyanın en iyi doktorları. Ama adamın elinde aşı olmayınca ne yapsın." diye konuştu.

Polatlı'ya yatırımlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Polatlı'da yapılması gereken yatırımların Türkiye düşünülerek planlanması gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu, 2018'de bitmesi gereken Gökpınar Barajı'nın yapılamadığını belirterek, Polatlı'nın bu tür konularda ısrarcı olmasını istedi.

Katılımcılara dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü ifade eden Kuşoğlu, Yavaş'ın "Polatlı'da bir yatırım yapmak istediği ve yer aradığı" yönündeki ifadelerini iletti.

Daha sonra Öztrak başkanlığındaki heyet, sivil toplum kuruluşları ve oda yöneticilerinin sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık