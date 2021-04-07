CHP Ekonomi Masası Heyeti, Malatya'da esnafın sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Malatya'nın Darende ilçesinde esnafla görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Malatya'nın Darende ilçesinde esnafla görüştü.

Öztrak, beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Veli Ağbaba ile partisinin Darende İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Heyet burada İlçe Başkanı Haluk Ormancı ve partililerle görüştü.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Öztrak ile beraberindekiler, iş yeri sahiplerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

İlçedeki temasları kapsamında Ziraat Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını da ziyaret eden heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen