CHP Ekonomi Masası heyeti, Karabük'te iş dünyasıyla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Rusya-Ukrayna savaşının bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Faik Öztrak başkanlığında 8 milletvekilinin katılımıyla Safranbolu ilçesinde Karabük iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere krizlerle buhran yaşadığını, vadedilen hedeflere ulaşılamadığını iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını görüşünü dile getiren Öztrak, "Rusya-Ukrayna savaşının bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var. İhracat yoluyla maliyeti var. İthal ettiğimiz enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ödemeler dengemiz üzerinde etkisi var. Kaybolan turizm... Baktığımız zaman Rusya en çok turist gönderen birinci, Ukrayna üçüncü ülke. Gerçekten ciddi şekilde etkiliyor. Bunun bize 35-40 milyar dolar civarında bir maliyeti olacağı anlaşılıyor." diye konuştu.

"Sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ciddi stratejik üstünlükleri var"

Öztrak, tüm sorunlara, sıkıntılara rağmen Türkiye'nin çok ciddi stratejik üstünlükleri olduğuna işaret ederek "Türkiye iyi yönetilse bu stratejik üstünlükler, hani o '2023 hedefleri' falan diyorlar ya onları sollatır bile. Bu ülke, 4,5 saatlik mesafede 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyor. Buna sahip dünyada başka ülke yok. Hele hele bu arz güveliğinin azaldığı, arz zincirlerinin kısaldığı bir ortamda bu muazzam bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimine ve acil alınması gereken önlemlere yönelik önerilerde bulunan Öztrak, Türkiye'nin yeni bir stratejiye ihtiyacı bulunduğunu, üretmesi gerektiğini, yeni kadrolara, yeni kurallara ve yeni kurumlara gereksinim olduğunu dile getirdi.

Ekonomiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.