CHP Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi
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CHP Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi. CHP Ekonomi Masası heyeti, Giresun'da Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla görüştü.

Toplantıda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin üreterek büyüyen bir ülke olması gerektiğini söyledi. "Yeni kuralımız borçla ekonomiyi şişiren değil, üreterek ülkemizi zenginleştirecek bir büyüme stratejisi" diyen Öztrak, "İç ve dış tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirmek gerekiyor. Bir ekonomide başarısızlığı neyle ölçersiniz, vatandaşlara ne kadar iş verebildiğinizle ölçersiniz. Buna baktığımızda Türkiye son iki yılda 2 milyon insanını işsiz bırakmış. Şöyle yeni iş imkanı vermemesinin yanı sıra 2 milyon çalışan kişi de işini kaybetti ve gerçek işsiz sayımız 10 milyona dayandı. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmak gerekiyor. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmak gerekiyor. Dünyayla rekabet edecek iş gücünü yetiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin de iyi yönetilmediğini belirten Öztrak, "Sağlık krizinin ekonomi cephesi çok kötü yönetildi. Bütün dünya kendi esnafına, çalışanına kendi bütçesinden destek verirken, kaybettiği parayı bütçeden telafi ederken, bizde yönetim esnafa kredi verdi. Pandemi sürecinde bütçesinden en az destek veren ülkeleri sıraladığınızda yukardan aşağıya ikinci sırada geliyoruz. Yani en az destek veren ikinci ülkeyiz. Buna karşılık en fazla kredi veren ülkeleri sıraladığımızda ise en fazla kredi veren ülke biziz. Bugün bunun yanlışlığı giderek ortaya çıkmaya başladı" dedi. - GİRESUN

CHP Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi
CHP Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi
CHP Ekonomi Masası heyeti Giresun'da iş adamlarıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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