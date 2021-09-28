CHP Ekonomi Masası heyeti, Ereğli'de temaslarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz milletimize bunların kaybettirdiği her şeyi geri vermeyi, küresel yarışta yeniden ülkemizi süper lige çıkarmayı taahhüt ediyoruz." dedi.

Öztrak'ın başkanlık ettiği CHP Ekonomi Masası heyeti, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tersaneler bölgesini ziyaretinin ardından meslek odaları, sivil toplum kuruluşu başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Öztrak, bir ülkede enflasyon düşükse o ülkenin istikrarlı bir ülke olduğunu belirterek, "Yüksekse değildir. Bizde de enflasyon sürekli yukarıya doğru yükseliyor ama potansiyelde de çok ciddi problem var." diye konuştu.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Salgın yönetimine baktığınız zaman dünyada vatandaşına salgında derdine deva olsun diye en fazla borç veren ülke biziz. Bütçeden de en az destek veren ülke de biziz. Üçüncü ülkeyiz en az destek veren. Haksızlık etmemeyeyim, sondan üçüncüyüz. Türkiye her geçen gün biraz daha fazla borca batmış oluyor. Biz milletimize bunların kaybettirdiği her şeyi geri vermeyi, küresel yarışta yeniden ülkemizi süper lige çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Türkiye'ye bu yakışmıyor mu? Dünyadaki 20 ekonomi içerisinde yukarıya doğru tırmanıyorduk, aşağıya doğru inmeye başladık. Peki bu sorunları nasıl aşacağız? Bir kere güvene ihtiyacımız var."

Öztrak'ın konuşmasının ardından heyette yer alanlar, katılımcıların sorularını yanıtladı.