CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çorum'da esnafı ziyaret etti
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CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çorum'da esnafı ziyaret etti

11.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:34
CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çorum'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çorum'da esnafın sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çorum'da esnafın sorunlarını dinledi.

Öztrak ve heyet üyeleri, ziyaret ettikleri esnaftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bilgi aldı. Öztrak, son dönemde görüştüğü esnafın salgın dolayısıyla zor durumda olduğunu söyledi.

Devletlerin kendi esnafını korumak için destek paketleri açıkladığını belirten Öztrak, "Salgın sonrasında bütün dünya ülkeleri 'Ben esnafımı o kadar güçlü tutacağım ki insanlarıma öylesine destek olacağım ki salgın bittiğinde buradan en güçlü ben çıkacağım ve fırsatları elime geçireceğim.' diyor." dedi.

Kovid-19 salgınının "dünya savaşı" olarak görüldüğüne dikkati çeken Öztrak, şunları kaydetti:

"Avrupa da Amerika da bilirdi esnafına sadece kredi vermeyi ve buna karşılık doğrudan destek vermemeyi. Bütün dünya bu salgını bir dünya savaşı olarak görüyor. Bu dünya savaşından en sağlam çıkacak ülkeler de esnafına, çiftçisine, KOBİ'sine sahip çıkan ülkeler olacak. Esnafına bu krizde ev sattıran hükümet, kriz bittiğinde, salgın bittiğinde ayağa güçlü şekilde kalkıp koşmasını ummaması lazım."

Öztrak ve beraberindekiler, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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