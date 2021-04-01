CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi
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CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL - Haberler | Politika

CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi -CHP Sözcüsü Faik Öztrak: -"Dünyayla rekabet edecek iş gücünü yetiştirmemiz lazım" Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası heyeti, Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi CHP Ekonomi Masası heyeti, Çankırı'da Ticaret ve...

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CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi

-CHP Sözcüsü Faik Öztrak:

-"Dünyayla rekabet edecek iş gücünü yetiştirmemiz lazım"

ÇANKIRI - Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası heyeti, Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Çankırı'da Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla görüştü. Toplantıda bire konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin üreterek büyüyen bir ülke olması gerektiğini söyledi. "Yeni kuralımız borçla ekonomiyi şişiren değil, üreterek ülkemizi zenginleştirecek bir büyüme stratejisi" diyen Öztrak, "İç ve dış tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirmek gerekiyor. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmak gerekiyor. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmak gerekiyor. Dünyayla rekabet edecek iş gücünü yetiştirmemiz lazım. Alman iş gücü 1 saatte ne kadar mal üretiyorsa, ben ondan daha fazla mal üretebilmeliyim. Bu yetenekleri vermeliyim kendi iş gücüme" ifadelerini kullandı.

Pandemiyi bir dünya savaşına benzeten Faik Öztrak, "Bu dünya savaşını kazanacak olan ülkeler kendi şirketini, kendi esnafını, kendi çiftçisini, kendi işçisini ayakta tutacak ülkeler. Bunu mutlaka başarmamız lazım. Dolayısıyla üreten sektörler üzerinde bu buhranın oluşturduğu tahribatı giderecek dönüşüm ve destek programı uygulamalıyız. Esnaf dükkanını açmalı, çiftçi tarlasını sürebilmeli, işsizler işlerine kavuşmalı" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.

CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi
CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi
CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi
CHP Ekonomi Masası heyeti Çankırı'da iş adamlarıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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