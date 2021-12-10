CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de bazı meslek odaları ve esnafı ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de bazı meslek odaları ve esnafı ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de bazı meslek odaları ve esnafı ziyaret etti
AA / Miraç Kaya - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de bazı meslek odaları ile çarşı esnafıyla görüştü.

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de bazı meslek odaları ile çarşı esnafıyla görüştü.

Öztrak ve beraberindekiler, Hasan Can Kültür Merkezi'ndeki esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle düzenlenen programın ardından CHP Balıkesir İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu.

Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret Borsası Başkanlığını da ziyaret eden heyet, burada oda başkanları ve üyelerle bir araya geldi.

Ardından Milli Kuvvetler Caddesi'ne geçen Öztrak ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.

Burada çarşı esnafının sorunlarını dinleyen Öztrak'a, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın ve partililer eşlik etti.

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AA / Miraç Kaya - Ekonomi Haberleri

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