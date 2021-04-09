CHP Ekonomi Masası heyeti Adıyaman'da esnaf temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak???????, "Deniliyor ki 'her şey yolunda, her şey iyi gidiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak???????, "Deniliyor ki 'her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Türkiye şunu yaptı bunu yaptı.' Yapacak tabii. Türkiye potansiyeli olan büyük bir ülke. Bundan çok daha fazlasını yapabilirdi." dedi.

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Adıyaman'da ziyarette bulunduğu tütün pazarı esnafıyla sohbet etti.

Heyet daha sonra Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Öztrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ve ekonominin 2007'den beri kötüye gittiğini savundu.

2020'de tüm dünya ile beraber bir sağlık krizinin yaşandığını belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Deniliyor ki 'her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Türkiye şunu yaptı bunu yaptı.' Yapacak tabii. Türkiye potansiyeli olan büyük bir ülke. Bundan çok daha fazlasını yapabilirdi. Ama bir gerçek var. 2011 yılında bir 2023 hedefleri ilan edilmişti. Orada gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılında 2 trilyon dolar olacak denmişti. Hedef buydu. Hatta biz o zaman CHP olarak bu hedefi düşük bulmuştuk. Türkiye potansiyelini tam yansıtmayan bir hedef diye. 2013 yılında gayri safi yurt içi hasıla 953 milyar dolar olmuştu zaten. Ama bugün geldiğimiz noktada 2023'e giderken 2020 yılında bizim gayri safi yurt içi hasılamız, 2023'te 2 trilyon dolar olması için 1,6 trilyon dolar olması gerekiyordu. Kaç oldu peki 710 milyar dolar. Fark 892 milyar dolar. Yani hedeften 892 milyar dolar uzağa düşmüşüz. Bu hepimizin cebinden gitti."

Türkiye'nin büyüme hızının düştüğünü iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yıllar boyu ortalama büyüme hızı yüzde 4,8. Türkiye'nin son 3 yılda ortalama büyüme hızı yüzde 1,9. Evet pandemide verilen dopingler nedeniyle Türk ekonomisi belki 1,8 büyüdü ama son 3 yıla baktığımız zaman zaten bizim büyümemiz çok düşüktü. Bir başka önemli olay 2013 yılında bizim milli gelirimiz 958 milyar dolardı, şimdi ise 710 milyar dolara düştü."

Öztrak, Türkiye'nin ekonomi politikasını eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye 2017 yılında 984 bin kişiye iş vermiş. 2018 yılında bu 549 bin kişiye düştü. 2019'da bırakın iş vermeyi ekonomide 658 bin kişi işini kaybetti. 2020'de 1 milyon 268 bin kişi işinden oldu. 2 yılda yaklaşık 2 milyon kişi işini kaybetti. Şimdi buna başarı denir mi? Bunlar benim rakamlarım değil. Bunlar TÜİK'in resmi rakamları. Hiçbiri benim rakamım değil. İşsizlik oranımız 2017'de yüzde 20 idi. Bu sayı 2020'de yüzde 29,2 oldu."

Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın ile CHP millletvekilleri Akif Hamzaçebi, Abdurrahman Tutdere, Mehmet Güzelmansur, Çetin Osman Budak, Özkan Yalım, Turan Aydoğan, Bedri Serter ve Gökan Zeybek de katıldı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak