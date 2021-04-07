CHP ekonomi masası Adıyaman'da incelemelerde bulunacak
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CHP ekonomi masası Adıyaman'da incelemelerde bulunacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CHP ekonomi masası Adıyaman'da incelemelerde bulunacak

Aralarında parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri bulunan CHP ekonomi masası heyeti, sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını yerinde dinlemek üzere Adıyaman'a gelecek.

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Aralarında parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri bulunan CHP ekonomi masası heyeti, sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını yerinde dinlemek üzere Adıyaman'a gelecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin girişimiyle 9 Nisan'da Adıyaman'a gelecek olan CHP ekonomi masası heyeti vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyecek.

Yapılacak olan incelemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "CHP ekonomi masası heyetimiz Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP olarak Türkiye'yi güçlendirecek bir ekonomi politikası oluşturmak istiyoruz. Adıyaman'da sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, baro, STK'lar ve çiftçilerimiz başta olmak üzere, Adıyamanlı hemşehrilerimizin sorunlarını yakından gözlemleyecek, kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştireceğiz. Yurttaşlarımız Korona Virüs, işsizlik, dövizdeki dalgalanma ve ekonomik kriz dolayısıyla zor günler geçiriyor. İktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden özellikle esnaflarımız ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşıyorlar, aylarca dükkanını açamayan esnaf şimdi de siftah yapamadan dükkanlarını kapatıyor. Bu sorunları bizzat ilk ağızdan dinleyecek, esnafımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması için mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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