CHP Eflani İlçe Kongresi

21.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:50

CHP Eflani ilçe teşkilatının olağan genel kurulunda Ahmet Aytaç ilçe başkanlığına seçildi.

İlçe başkanlığında yapılan genel kurulda 30 oy alan Ahmet Aytaç ilçe başkanı oldu.

Aytaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir şekilde kongre yaptıklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Mehmet Cebecigil, Yusuf Çelebi, Alaattin Demirci, Taşkın Erdoğan, Rüstem Gedik, Hikmet Hacınebioğlu, Ali Karagözoğlu, Kemal Özgenç, Eyüp Öztürk ve Numan Sarıkaya.

Kaynak: AA