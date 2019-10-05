CHP Efeler İlçe Başkanı evinin önünde darp edildi

05.10.2019 01:48

Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde bir grup saldırgan tarafından darp edildi.



Olay Kurtuluş Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine girmek üzereyken CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup tarafından saldırı gerçekleşti. İlçe Başkanı Mersin'i darp eden grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ilçe başkanı Mersin, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mersin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganları kısa sürede yakaladı.



CHP'liler hastaneye akın etti



Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yapılan saldırının duyulmasının ardından CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve çok sayıda partili hastaneye akın etti. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay darp edilen İlçe Başkanı Mersin'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



CHP Efeler ilçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yapılan saldırının alelade yapıldığını düşünmediğini belirten İl Başkanı Ali Çankır, "Bu saldırının planlı olduğunu düşünüyoruz. Emniyet güçlerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız bugüne kadar siyasi mücadelesinde önemli bir yol aldı. Bu saldırının peşini bırakmayacağız. İlçe başkanımızın sağlık durumu iyi. Faillerle ilgili çalışmanın tespitini yaptılar" diyerek saldırının siyasi yönü olduğunu düşündüklerini söyledi.



"Bu Aydın'a yakışmayan bir davranış"



Özgür bir ülkede yaşadıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Aydın'da insanlar demokratik bir şekilde düşüncelerini ifade edebilirler. Ama bu düşüncelerini ifade ettikten sonra birilerinin çok rahatsız olması, şiddete başvurmalarını gerektirmiyor. Bu Aydın'a da yakışmayan bir davranış. Bu saldırıyı 20 yaşında olan bu çocukların yapması mümkün değil. Bunu birilerinin azmettirdiği ortada. Yasal çerçevede gereken her türlü hesaplaşmayı yapacağız. Bundan hiç kimse endişe etmesin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA