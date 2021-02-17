CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan Bulgaristan'dan gelen turistlere destek önerisi Açıklaması

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'ye Bulgaristan'dan gelecek turistlere PCR testi desteği verilmesi önerisi getirdi.

Milletvekili Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomiye katkısı olan Bulgar turistlerin PCR testi zorunluluğu nedeniyle Edirne'ye gelmediğini belirtti.

Türkiye'ye Bulgaristan'dan gelecek turistlerin PCR testlerinin Türkiye tarafından karşılanmasını isteyen, bunun Edirne ekonomisine katkısı olacağını aktaran Gaytancıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının zaman zaman özellikle uçak seferleri olmak üzere turist girişini arttırmak için teşvikler verdiğini ifade etti.

Bulgaristan'dan gelen turistlerin 100 leva PCR ücretini hesaba katarak Edirne'ye artık alışverişe gelmediklerini savunan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu turistlerin ülkemize gelmesi ve esnafımıza alışverişleriyle destek olması için bizim önerimiz şudur devletimiz Bulgaristan'da belli hastanelerle anlaşarak Türkiye'ye gelecek turistlerin PCR testini ücretsiz yapsın. Bu turistlerde gelsin ve alışverişlerini yapsınlar. Hastanelerle yapılacak toplu anlaşmada test ücretleri çok daha düşük olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işin organizasyonunu ve maddi yükünü rahatlıkla karşılar. Böylece hem ülkemiz hem esnafımız kazanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran