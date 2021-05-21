CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, kuraklığın buğday verimini etkilediğini belirtti
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CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, kuraklığın buğday verimini etkilediğini belirtti

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, kuraklığın buğday verimini etkilediğini belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'de ve dünya genelinde etkili olan kuraklığın buğday verimini düşürdüğünü ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'de ve dünya genelinde etkili olan kuraklığın buğday verimini düşürdüğünü ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kuraklığın büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Parti heyeti olarak Güneydoğu'daki illerde incelemeler yaptıklarını anlatan Gaytancıoğlu, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle buğday veriminin düştüğünü ve üreticilerin zorlandığını ifade etti.

Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 yılı için açıkladığı buğday alım fiyatının yetersiz olduğunu öne sürdü.

Kuraklık ve dünya piyasalarındaki yükselişe göre bir fiyat belirlenmesi gerektiğini aktaran Gaytancıoğlu, "Girdi fiyatları yükseldi. Normal bir dönemden geçmiyoruz. Normal bir zamanda olsa bu fiyat artışı iyi olabilirdi. Ancak dönem itibarıyla baktığımızda artış daha çok olmalıydı." dedi.

Gaytancıoğlu, kuraklık riskine karşı sulama yatırımlarının artırılması ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, kuraklığın buğday verimini etkilediğini belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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