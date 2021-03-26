CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu'dan buğdayda rekolte uyarısı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, fiyatı nedeniyle gübre kullanılmamasının bu yıl buğday verimini düşürebileceği uyarısında bulundu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, fiyatı nedeniyle gübre kullanılmamasının bu yıl buğday verimini düşürebileceği uyarısında bulundu.

Gaytancıoğlu, Edirne Tabip Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, buğdaylara gübre atma zamanı olduğunu söyledi.

Gübrenin bitkinin gelişimini sağlayacağını belirten Gaytancıoğlu, "Birçok çiftçi arkadaşla konuşuyoruz 'param yok' diyor. Bu, cumhuriyet tarihinde ilk defa görülen yıllardayız. Çiftçi ciddi anlamda borçlu." dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 31 Mart'a kadar haciz ve icraları durdurduğunu aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ne olacağını hiç bilmiyoruz. Üre gübre fiyatı çok arttı. GÜBRETAŞ Türkiye'nin en büyük gübre tedarikçilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl tonu bin 800 lira olan üre gübresi bu yıl 3 bin 350 lira. Yüzde yüze yakın bir artış var. Gübre kullanamayacağım diyen üreticilerin önemli bir kısmı da borcu çiftçiler ve çiftçilerimizin ciddi anlamda borçları var, bu borcu çevirmekte zorlanıyorlar. Gübre kullanılmaması demek üretimde ciddi bir düşüş olması demek, yüzde 20, 25'ler civarında bir düşüş olması demek. Bazı tarlalarda da sararmalar var, uç yapraklarda, bu daha yazlık çeşitlerin ekilmesi ve bu çeşitlerin donla birlikte ciddi anlamda sararmasıdır. Oda verim düşüklüğü yaratacaktır."

Gaytancıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzde 15-20 civarında düşüş olacağın düşünürsek, Türkiye aslında şanslı bir coğrafyada olmasına rağmen, bu dönemde kuraklık görülmemesine rağmen gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı bir verimde ve üretimde düşüş olacağını biz söylüyoruz. Hükümeti de bu konuda uyardık. Türkiye 20 milyon ton buğday üretiyor. Bu sene bunun beklentisi içerisindeydik ancak gübre kullanımının azalmasından dolayı üretimin düşeceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci