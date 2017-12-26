CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, taşeron işçilere yönelik düzenlemenin yetersiz olduğunu savunarak kamu ve özel sektördeki tüm taşeron çalışanların kadroya alınması gerektiğini söyledi.



Milletvekili Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.



Taşeron düzenlemesinin eksikleri olduğunu savunan Gaytancıoğlu, yapılacak sınavı da eleştirdi.



Gaytancıoğlu, TBMM'de kabul edilen 2018 yılı bütçesinin açıklar barındırdığını iddia etti.



İktidarın ekonomi yönetimini eleştiren Gaytancıoğlu, "Bütçenin verdiği açıklar halka yansıyor. İnsanlarımız mutsuz. Bu açıklar başka ülkelerden temin edilen hazine garantili fonlarla karşılanıyor. Türkiye Cumhuriyeti iyi yönetilmiyor. 2018 bütçesinde işçi yok, emekli yok, yoksullar yok." dedi.



Gaytancıoğlu, CHP olarak asgari ücretin 2 bin lira olmasını talep ettiklerini ve bu yönde hükümete gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını da belirtti.



Toplantıya, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Havsa İlçe Başkanı Hüseyin Özden de katıldı.