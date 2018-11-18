CHP Edirne Milletvekili Bircan'ın Vefatı - Muharrem İnce - Ankara
CHP'li Muharrem İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için gazetecilere yaptığı açıklamada "Değerli yol arkadaşımızı, mücadele arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz" dedi.
CHP'li Muharrem İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için gazetecilere yaptığı açıklamada "Değerli yol arkadaşımızı, mücadele arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz" dedi.