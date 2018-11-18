CHP Edirne Milletvekili Bircan'ın Vefatı - Muharrem İnce - Ankara

CHP'li Muharrem İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için gazetecilere yaptığı açıklamada "Değerli yol arkadaşımızı, mücadele arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz" dedi.