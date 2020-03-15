CHP Edirne İl kadın Kolları Başkanlığına yeniden Çiğdem Gegeoğlu seçildi CHP Edirne İl kadın Kolları Başkanlığına yeniden Çiğdem Gegeoğlu seçildi.

CHP Edirne İl kadın Kolları Başkanlığına yeniden Çiğdem Gegeoğlu seçildi.

Gegeoğlu bir restoranda düzenlenen genel kurulda, birlik ve beraberlik içerisinde yaptıkları çalışmalarla partilerini iktidara taşıyacaklarını belirtti.

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimlerde Gegeoğlu, yeniden CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA