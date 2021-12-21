CHP Edirne İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda, bu tür toplantılarda partililerin fikirlerini söylediğini belirtti.

Bütçe görüşmelerinin sonlandığını anımsatan Gaytancıoğlu, "Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini oyladık. Biz ret oyu verdik. Ama iktidar ve küçük ortağının oylarıyla bütçe geçti." dedi.

Asgari ücrete yapılan zammın iyi olduğunu ve savunduklarını dile getiren Gaytancıoğlu, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

Erken seçim istediklerini yineleyen Gaytancıoğlu, CHP'nin seçimlerden iktidar olarak çıkacağını savundu.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da salgın nedeniyle uzun süredir büyük katılımlı toplantı yapmadıklarını anlattı.

Toplantıda da erken genel seçime örgütlerinin ne kadar hazır olduklarını ve eksiklerinin belirleneceğini ifade eden Pekcanlı, merhum milletvekili Erdin Bircan'ı andığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaları ardından toplantı basına kapatıldı.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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