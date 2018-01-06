CHP Edirne İl Başkanlığına Fevzi Pekcanlı seçildi



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın çok amaçlı salonundaki CHP Edirne 36. Olağan İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Mevcut İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile Bülent Varel'in listelerinin yarıştığı kongrede oluşturulan divana CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç seçildi.



Özkoç, yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelere yapılan denetimleri eleştirdi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da CHP'nin 80 milyona, demokrasi, insan hakları, özgürlük ve adaleti götürme mücadelesinde olan bir parti olduğunu dile getirdi.



CHP'de her üyenin her yere aday olma şansına sahip olduğunu anlatan Gürkan, "Bunu kimse engelleyemez. Kimse bunun önüne geçme cesaretini, cüretini gösteremez. Herkesin buna hakkı vardır, anasının ak sütü gibi helaldir. Ancak partililik parti içindeki seçimlerde partililerle yarışmak değildir. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin partililiği asıl yarışı kendisi dışındaki partililerle yapandır. Onlarla mücadele eden, onlarla savaşandır." diye konuştu.



Kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Tuğba Ütebay, CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, geçmiş dönem CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, MHP Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, delegeler ve partililer katıldı.



Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Pekcanlı 374 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanlığına seçildi. Varel ise 223 oy aldı.