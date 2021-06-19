CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddiaların genel merkeze ulaştığını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda belediye başkanının, parti disiplini ve partinin yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları olduğunun tespit edildiğini bildiren Torun, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2021 tarihli kararıyla Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı
CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası İBB Meclisi'ni karıştırdı! AK Partili Göksu kürsüye yürüdü
CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası İBB Meclisi'ni karıştırdı! AK Partili Göksu kürsüye yürüdü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 11:33:53. #1.13#

title