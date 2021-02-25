CHP Düzce teşkilatı Yığılca'da ziyarette bulundu
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CHP Düzce teşkilatı Yığılca'da ziyarette bulundu

25.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:30
CHP Düzce teşkilatı Yığılca'da ziyarette bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Düzce il ve ilçe yönetimleri Yığılca ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Düzce il ve ilçe yönetimleri Yığılca ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

"Yerel Esnafımıza Sahip Çıkıyoruz Projesi" kapsamında Yığılca'da esnafı ziyaret eden partililer sıkıntıları dinledi.

Esnaftan alışveriş yapan partililer bol kazanç temennisinde bulundu.

CHP Yığılca İlçe Başkanı Zeynel Çamlı eşliğinde il ve ilçe yönetimleri ilk olarak CHP Yığılca İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Parti binasında istişarelerde bulunan heyet daha sonra ilçede cadde ve sokakları gezerek esnaf ve vatandaşla görüştü.

Yığılca'daki temel sıkıntıları bildiklerini dile getiren Başkan Zeynel Çamlı, "İl ve İlçe yönetimlerimiz ile bugün ilçemizde ziyaretlerde bulunduk. Esnafımıza destek olmak adına alışveriş yaptık. Pandemi sürecinde birçok esnafımız sıkıntıya girdi. Çözüm önerileri konusunda istişareler yapıp Yığılca'daki sorunları genel başkanımıza ve mecliste dile getirmek adına ilettik." dedi.

Yapılan ziyaretlerin ardından heyet Yığılca'dan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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