CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

DİYARBAKIR (AA) - CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Özel, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal ve partililerle gerçekleştirdiği ziyarette Gültekin ile kentte yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gültekin, Özel'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title