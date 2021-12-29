CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Özel, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal ve partililerle gerçekleştirdiği ziyarette Gültekin ile kentte yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gültekin, Özel'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

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