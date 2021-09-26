CHP Dilovası İlçe Başkanı Aydemir son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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CHP Dilovası İlçe Başkanı Aydemir son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel
CHP Dilovası İlçe Başkanı Aydemir son yolculuğuna uğurlandı

Evinde kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Dilovası ilçesinde toprağa verildi.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Evinde kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Dilovası ilçesinde toprağa verildi.

Aydemir'in Dilovası Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Orhangazi Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Aydemir'in yakınlarının yanı sıra TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile vatandaşlar katıldı.

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Son Dakika Haberleri
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