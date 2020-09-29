CHP Didim Belediye Başkanı kimdir? Ahmet Deniz Atabay kimdir? Ahmet Deniz Atabay nerelidir, kimdir, kaç yaşındadır?
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CHP Didim Belediye Başkanı kimdir? Ahmet Deniz Atabay kimdir? Ahmet Deniz Atabay nerelidir, kimdir, kaç yaşındadır?

29.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:12
CHP Didim Belediye Başkanı kimdir? Ahmet Deniz Atabay kimdir? Ahmet Deniz Atabay nerelidir, kimdir, kaç yaşındadır?

CHP Didim Belediye Başkanı görevini yapan Ahmet Deniz Atabay kimdir? Ahmet Deniz Atabay kimdir, kaç yaşındadır? Ne zaman belediye başkanı olmuştur?

23 Eylül 1959 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Deniz Atabay kimdir? Ahmet Deniz Atabay kaç yaşındadır?

AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

Ahmet Deniz Atabay, 23 Eylül 1959yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kadıköy'de lise eğitimini tamamlamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Fransızca bölümünde eğitim gördü. Sonrasında Fransa'da Fransızca eğitimini tamamladı. Türkiye'ye dönüşünden itibaren sağlık, petrol ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi. 1989 yılında Didim'e yerleşti.

Didim'e yerleşen Ahmet Deniz Atabay, çok iyi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bir kere daha Didim Belediye Başkanı seçilmiştir.

6 yıldır Didim Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Ahmet Deniz Atabay, evli ve 2 kız, 1 erkek çocuk sahibidir.

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