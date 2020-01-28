CHP deprem vergileri için araştırma komisyonu istedi

28.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) '1999 depreminden sonra toplanan vergilerin amaç dışı kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını' istedi.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından yeniden gündeme gelen kamuoyunda "Deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi'nin, yürürlüğe girdiği 26 Kasım 1999 tarihinden günümüze kadar hangi tutarda toplandığının bilinmediğini anımsattı. Euronews.com'da Görüntüle