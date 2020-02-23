CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek
Haberler » Güncel » CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek - Haber

CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek

CHP, İran'ın Hoy kenti merkezli deprem nedeniyle Van'da meydana gelen hasarı ve yürütülen çalışmaları incelemek için heyet oluşturdu.

23.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:14
CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek

CHP, 'ın Hoy kenti merkezli nedeniyle 'da meydana gelen hasarı ve yürütülen çalışmaları incelemek için heyet oluşturdu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, Parti Meclisi Üyesi ve Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl ile Nihat Yeşil'den oluşan heyet, İran'ın Hoy kenti merkezli deprem nedeniyle Van'da yürütülen çalışmalara destek vermek ve incelemelerde bulunmak üzere bu ile gidecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler