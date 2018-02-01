CHP Denizli Milletvekili Arslan Açıklaması

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, "Ortadoğu'da geçmişi kanla anılan, kökeni El Kaide'ye dayanan kimi dağınık gruplarla, ÖSO'yla iş birliği yapanlar, onları hiç sıkılmadan Kuvayımilliyeci ilan edenler, yeni bir aldatılma ve yanılmanın eşiğinde." dedi.

Arslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın; CHP'nin, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarını tam anlamıyla iyi değerlendiremediğini ve partiye yönelik iftiralarda bulunduğunu savundu.

Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini dile getiren Arslan, "İç siyasetin, kavganın, ayrışmanın değil, ulusal bütünlüğün ve birliğin olmasını gerektirdiği bir dönemde ordumuzu koşulsuz olarak destekleyen Genel Başkanımızın ve CHP milletvekillerinin bu tavrına karşı böyle bir açıklamayı yaptığını görüyoruz. Cahit Özkan'ın ve partisinin suçluluk psikolojisi altında bu ifadeleri kullandığını söylemek istiyorum." diye konuştu.

CHP'nin, ilk günden beri Afrin'e yönelik operasyonun ve ordunun arkasında olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse bir asır önce, Kuvayımilliye'den, öncü kadroların bağrından çıkmış ve savaş meydanlarında bunun temelleri atılmış, cumhuriyetle birlikte kurulmuş bir partidir. O günden bugüne her konuda ülkesine ve milletine sahip çıkan bir partidir. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi, otel salonlarında değil savaş meydanlarında kurulmuştur.

Bugün atalarının tarihini bilmeden konuşanların, Ortadoğu'da geçmişi kanla anılan, kökeni El Kaide'ye dayanan kimi dağınık gruplarla, ÖSO'yla işbirliği yapanların, onları hiç sıkılmadan Kuvayi Milliyeci ilan edenlerin, yeni bir aldatılma ve yanılmanın eşiğinde olduğunu belirtmek istiyorum."