CHP Denizli'de 4 İlçenin Daha Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yaklaşan yerel seçimler öncesi Denizli'nin 4 ilçesinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı. En son açıklanan isimler ile CHP kent genelinde 9 ilçede adaylarını açıklamış oldu.

CHP yerel seçimlere 4 aydan az bir süre kala belediye başkan adaylarının isimlerini açıklamaya devam ediyor. CHP Denizli'de 4 ilçenin daha adayını açıkladı. CHP'nin açıkladığı ilçe ve isimler ise şunlar oldu:

Bekilli ilçesinde Türkan Keyik, Sarayköy ilçesinde Cengiz Demirci, Bozkurt ilçesinde Birsen Çelik, Buldan ilçesinde Hikmet Şenözen.

CHP Bozkurt ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Çelik ile bu seçimlerde de yola devam etme kararı aldı. CHP'nin açıkladığı isimler ile kent genelinde adayları belli olan ilçelerin sayısı 9'a yükseldi. CHP'nin 9 ilçesinde ise henüz aday isimleri açıklanmadı. - DENİZLİ