CHP'den yoksullukla mücadele için Meclis araştırması talebi
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CHP'den yoksullukla mücadele için Meclis araştırması talebi

CHP, Türkiye'de yoksullukla etkin mücadele edilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP'den yoksullukla mücadele için Meclis araştırması talebi
01.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:15

CHP, Türkiye'de yoksullukla etkin mücadele edilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre koronavirüs sürecinde "açlık sınırı" ve "yoksulluk sınırı"nın arttığı bildirildi.

İŞKUR'un önünde metrelerce uzayıp giden kuyrukların, vatandaşların yaşadığı ekonomik krizin vehametini gösterdiğinin savunulduğu gerekçede, "Açlık sınırı tutarı 2 bin 438 TL ile yoksulluk sınırı tutarı 7 bin 942 TL'yi karşılayabilecek gelirin elde edilmesi, toplumun çoğunluğu için mümkün görünmemektedir. Hak temelli olarak vatandaşlara sağlanacak gelirin asgari ücretin altında olmaması ve bireysel düzeyde gelirden ziyade, hane halkı dikkate alınarak destek geliri sağlanması yönünde adım atılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Salgın sürecinde işsiz kalan vatandaşların gelirlerinin giderek azalması ve diğer taraftan temel gıda kalemlerinde yaşanan fiyat artışlarıyla bir ailenin yaşama maliyetinin giderek arttığının vurgulandığı gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Yoksullukla mücadele devletin asli ve birincil görevleri arasındadır. Yoksulluğu azaltmak ve insanların asgari geçim standartlarının üzerinde yaşamalarını sağlamak için hangi politikaların izlenmesi gerektiğinin belirlenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye'de yoksullukla etkin mücadele edilerek yoksul vatandaşlarımızın sayısını azaltmak ve onların insan onuruna yakışır, asgari geçim standartlarının üzerinde yaşamalarını sağlayabilmek için etkili, sürekli ve somut politikaların belirlenerek ivedi olarak uygulanması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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