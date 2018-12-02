CHP'den Yerel Seçim Ege Bölgesi Çalıştayı

Aydın'da "CHP Yerel Seçim Ege Bölgesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa CHP il örgütleri ile yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yerel Seçim Ege Bölgesi Çalıştayı" CHP Aydın İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır toplantı öncesi yaptığı konuşmada, yerel seçimlere ilişkin partisinin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Toplantıda il, ilçe örgütleri ve genel merkezden gelen uzmanlarla birlikte birçok konunun ele alınacağına dikkati çeken Çankır, "Genel merkezimiz 2019 yerel seçimleriyle ilgili itinalı bir çalışma yürütüyor. Gerek aday belirleme süreçleri, gerek sosyal belediyeciliğin uygulanmasına yönelik projeler üzerinde, gerekse ittifak arayışları çalışmaları son hızıyla devam ediyor." dedi

Doğru uygulamaların diğer il ve ilçelerdeki adaylarla paylaşılması ve tanıtımlarının yapılması gerektiğini aktaran Çankır, "Ege Bölgesi ve buradaki CHP örgütleri Türkiye'nin yüz akıdır. Son üç seçimdir oy potansiyelimizi yüzde 17 arttırdık. Bunu 2019'da yüzde 8 daha arttırarak, yüzde 25 çıtasına çekmeyi hedeflemek durumundayız ve bunu yapacağız. Yolumuz uzun ve meşakkatli ancak dayanışma içerisinde ve sosyal bilimlerin ışığında, halkçı belediyeciliğimizi kapı kapı anlatabilirsek ve en önemlisi seçmenimiz üzerinde güven tesis edersek, 2019 seçimlerinden çok daha güçlü olarak çıkacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise bu yüzyılın iletişim ve bilimin en üst seviyeye ulaştığı bir dönem olduğunu, bununla birlikte yerel yönetimlerin, hizmet veren kurum ve kuruluşların da hizmet anlayışının hızla değiştiğini, buna ayak uydurulmadığı zaman başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.