CHP'den vatandaşa ücretsiz maske Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Başkanlığı korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 23 bin adet maske dağıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Başkanlığı korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 23 bin adet maske dağıttı.

CHP Erzincan İl Başkanlığı korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında il yönetimi, merkez ilçe ve gençlik kolları üyeleriyle beraber Erzincan merkezde kuaför, lokanta ve kafelere ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle açıklanan pandemi tedbirleri arasında kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı en belirgin tedbirler arasında yer alıyor. Maske kullanımı herkes tarafından kullanılması zorunlu olduğundan dolayı bir anda herkesin kullandığı bir eşya durumuna geldi.

Dağıtılan maskeler için açıklamada bulunan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Bugün korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında esnafımıza ve vatandaşlarımıza 4 bin adet toplamda ise 23 bin maskeyi hemşerilerimize ulaştırdık. Dün olduğu gibi bugün de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Korona virüs salgını nedeniyle ciddi bir maske tüketimi olmakta. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Örgütü olarak halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu eşya haline gelen maskeleri ulaşabildiğimiz kadar hemşerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde dayanışma içerisinde olabileceğimiz her türlü faaliyeti destekliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz maske dağıtımı da bir dayanışma örneğidir. Maske dağıtımımıza katkı sağlayan gençlik ve kadın kollarımıza, Merkez İlçe Başkanlığımıza teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA