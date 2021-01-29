CHP'den üç milletvekili istifa etti
29.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:54
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.
Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.
Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Çelebi, Aksoy ile Özel'in istifası ile CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu