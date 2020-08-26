CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, diş hekimlerinin ürettiği hizmetler için KDV'nin sıfırlanması veya yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini savundu.

CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret
26.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, diş hekimlerinin ürettiği hizmetler için KDV'nin sıfırlanması veya yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini savundu.

Ağbaba ve beraberindeki CHP milletvekilleri, Türk Dişhekimleri Birliğinde (TDB), Genel Başkan Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç'ı ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine işaret eden Ağbaba, bu tip dönemlerde siyasetçilerin görevinin toplumun yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve dayanışmayı sağlanmak olduğunu söyledi.

Ağbaba, Kovid-19 sebebiyle birçok meslekten insanın sağlığının ve işinin olumsuz etkilendiğine, bunların başında da sağlık çalışanlarının geldiğine dikkati çekerek, bu kapsamda, diş hekimlerinin aktardıkları sorunları Meclis'te dile getireceklerini kaydetti.

"Diş hekimlerinin ürettiği hizmetlerde KDV sıfırlanmalı en azından yüzde 1'e indirilmelidir"

Diş hekimlerine salgın sürecinde bazı avantajlar sağlanması gerektiğini ifade eden Ağbaba, "Birçok alanda, örneğin hava yollarında KDV yüzde 1'e indirilmiş durumda ama diş hekimleriyle ilgili böyle bir uygulama maalesef yok. Mutlaka diş hekimlerinin ürettiği hizmetlerde KDV sıfırlanmalı en azından yüzde 1'e indirilmelidir özellikle bu dönemde." dedi.

Ağbaba, doğal gaz ve elektrik konusunda bazı mesleklere verilen desteklerin diş hekimlerine de sağlanması gerektiğini savunarak, "Kredi borcu olan, zor durumda olan diş hekimlerimiz var. Bunların da mutlaka borçları faizsiz ertelenmelidir." diye konuştu.

Kamuda çalışan diş hekimlerinin filyasyon ekiplerinde, sahada görevlendirildiğine işaret eden Ağbaba, bu konuda diş hekimleri odasının görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Ağbaba, diş hekimliği fakültelerine alınan öğrenci sayısının ihtiyacın üstünde olduğunu iddia ederek, "Fakülteler açılırken bilimsel kadronun doğru oluşturulması gerekiyor. Fakülte açılırken, bir merkez açılırken de TDB'nin görüşünün alınması gerekiyor. Yarın işsizler ordusuna diş hekimleri de katılacak gibi gözüküyor. Bunun tedbirinin bir an önce alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için alınan tedbirleri de eleştiren Veli Ağbaba, Ahlat'ta düzenlenen törenlerde salgına yönelik gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia etti.

Ağbaba, partinin tüm örgütleri ile sosyal mesafe ve Bilim Kurulu kararları doğrultusunda 30 Ağustos'u kutlayacaklarını dile getirerek, "Bugün burada var olmamızı sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos gibi bir günün yasaklanması kabul edilebilir bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, ülkede Kovid-19'un pik yaptığını savunarak, "Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliği artık eskisi gibi değil. Bu günleri atlatacağımızı umuyoruz." diye konuştu.

TDB Genel Başkanı Ataç da ziyaret için Ağbaba'ya teşekkür ederek, siyasi partilerin meslek örgütlerine desteğinin önemini vurguladı.

Kovid-19'dan kaynaklanan ve diğer problemlerin çözümü için çalıştıklarını ifade eden Ataç, bu konularda görüş alışverişi yapacaklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? 3. Sayfa
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi 3. Sayfa
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Ekonomi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde
İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 15:12:18. #1.14#
title