CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

07.10.2019 23:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir." değerlendirmesinde bulundu

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

Kaynak: AA