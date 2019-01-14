CHP'den Trump'ın açıklamasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

" ABD Başkanı Trump dün akşam sosyal medya aracılığıyla 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz' demiş. Bu tehditler bize sökmez"

" Kürtler bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurlarıdır. Türk devleti Kürtleri vuracak gibi bir takım ifadelerin kullanılması son derece yanlıştır. Bu aynı zamanda sosyal huzurumuzu bozacak olan ifadelerdir. Bunları kabul etmemiz mümkün değil"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "ABD Başkanı Trump dün akşam sosyal medya aracılığıyla 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz' demiş. Bu tehditler bize sökmez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken, bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ABD Başkanı Trump'ın dün akşam sosyal medya aracılığıyla "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" dediğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cüretini göstermemişti. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. CHP olarak görüşümüz egemen güçlerin Suriye'yi bir an önce terk etmesidir. Bu sorunun Türkiye'nin toprak bütünlüğü gözetilerek çözülmesidir. Başta Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ın oluşturacağı Ortadoğu Bölgesel İşbirliği teşkilatı zemininde bu bölgeye barışın getirilmesidir. Bu tehditler bize sökmez. Ancak Türkiye'yi böyle bir tehdide açık hale kim getirmiştir?" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk devleti Kürtleri vuracak gibi bir takım ifadelerin kullanılması son derece yanlıştır"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, Trump'ın açıklamasındaki Türkiye'nin Kürtleri vuracağı ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Buna karşı olmamak mümkün değil. Kürtler bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurlarıdır. Türk devleti Kürtleri vuracak gibi bir takım ifadelerin kullanılması son derece yanlıştır. Bu aynı zamanda sosyal huzurumuzu bozacak olan ifadelerdir. Bunları kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"CHP olarak bizim burada milletin gerçek gündemini gündemde tutmamız gerekiyor"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili soruya Öztrak, "Ülkemizin gündemi belli, işsizlik, enflasyon azmış. Büyüme hızla aşağı doğru gidiyor, ülke küçülüyor. Bizim millete bunları anlatıp bu işi, hem belediyecilik konusundaki sıkıntıları hem de ekonomi konusundaki sıkıntıları, paylaşarak bu seçime gitmemiz gerekiyor. Sayın Binali Yıldırım'ın hukuki açıdan durumu çok açık bir biçimde irdelenmiştir. CHP olarak bizim burada milletin gerçek gündemini gündemde tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

İYİ Parti ittifak süreciyle ilgili soru üzerine Öztrak, bu konuyla ilgili müzakere masası kurulu durdukça açıklama yapmayacağını ifade etti.

İzmir adayının 16 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine Öztrak, "Adaylarımızı belirleme konusunda hızla davranıyoruz, karar Parti Meclisimizindir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA