CHP'den "Thomas Cook Komisyonu"

27.09.2019 16:36

CHP TBMM Grup Başkanlığı, tur şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının turizm sektörü ile ekonomiye olumsuz etkilerini araştırmak ve alınacak önlemleri belirlemek üzere, 3 kişilik bir komisyon oluşturdu.

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan oluşan komisyon, başta Antalya, Aydın, Muğla, İstanbul ve İzmir olmak üzere; turizm bölgelerinde sektör temsilcileri işletmecilerle bir araya gelecek, iflastan kaynaklanan zararın boyutu ile gelecek yıllara yönelik olumsuz etkileri belirlemeye çalışacak.

Komisyon ayrıca "iflas krizinin" olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için sektörün talep ve görüşlerini alacak, çözüm önerileri geliştirecek.

Kaynak: AA